У берегов Норвегии затонул катер с поляками

Вблизи западного побережья Норвегии затонул норвежский катер Finney Glimt с польским экипажем - двум морякам удалось спастись, а один человек - капитан катера - пропал без вести, сообщает Польское радио.

В данное время продолжается спасательная операция, которую координирует Центр спасательной службы Южной Норвегии. В акции на море принимают участие судна береговой охраны, торговые корабли, а также вертолет. Поиски также проводятся на берегу – здесь работают группы спасателей с собаками.

Катер Finney Glimt, который затонул, имел длину 48 метров и мог перевезти от 25 до 35 тонн дизельного топлива.