Теракт в Ираке: прекращена добыча нефти на крупнейшем месторождении

Добыча нефти на крупнейшем в мире месторождении углеводородов Румейла в южной части Ирака была временно приостановлена из-за двух взрывов, прогремевших минувшей ночью на предприятии, экспорт не был затронут.

Как передает Газета.Ru, об этом заявил министр нефти Ирака Абдель Карим аль-ЛУЭЙБИ в субботу.

По его словам, сейчас проводится ремонт трубопроводов, но пока неизвестно, когда возобновится добыча нефти на месторождении, разработанном BP и китайской CNPC.

«Два взрыва повредили трубопроводные сети транспортировки нефти из Румейла на хранилища Зубайра. Нам удалось потушить пожар, после чего начались восстановительные работы», – сказал министр нефти.

Компания BP заявила, что ей пришлось остановить производство на нефтяном месторождения Румейла после того, как государственная Южная нефтяная компания Ирака попросила об этом в связи с взрывами.

«Нас попросили свернуть производство в Румейле. От Южной нефтяной компании мы узнали, что может быть повреждена линия экспорта за пределы области», – сказал представитель ВР.

Источники в полиции Басры сказали, что пожары были потушены в 6:00 утра субботы и первоначальные доклады показали, что на сетях трубопроводов были размещены две бомбы.

«Это террористический акт. Мы нашли доказательства того, что бомбы были использованы, чтобы взорвать трубопроводные сети», – сказал сотрудник полиции в Басре на условиях анонимности.