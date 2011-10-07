Германия против выхода из еврозоны какой-либо страны

Германия против того, чтобы какая-либо из 17 стран еврозоны покидала европейский валютный союз, заявил в четверг в Афинах министр экономики и технологий Германии Филипп Реслер.

"Мы хотим сохранить все страны евро в еврозоне", - заявил журналистам Реслер, который посещает Грецию во главе делегации из примерно 70 бизнесменов. Цель визита германского министра - изучение возможностей для германских вложений в экономику Греции в преддверии масштабного процесса приватизации, намеченного греческими властями. Также визит должен поддержать правительство Йоргоса Папандреу в то время, когда оно реализует жесткие сокращения в обмен на стабилизационные кредиты, главным донором которых является Германия.

В последние месяцы вокруг Греции сохранялась напряженная обстановка в связи с тяжелым финансовым положением страны, и греческим и европейским властям неоднократно приходилось опровергать предположения о том, что Греции придется покинуть зону евро.

По словам Реслера, он рассчитывает на выход Греции из кризиса.

"Мы живем в сложное время, но предприниматели и политики могут предоставить экономическую поддержку, которая требуется стране", - цитирует РИА Новости.

Бизнесмены, которые сопровождают Реслера, представляют такие отрасли германской экономики, как энергетика, строительство и технологии.