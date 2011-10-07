Германия против выхода из еврозоны какой-либо страны
Министр смотрит, что будет с Грецией
Германия против того, чтобы какая-либо из 17 стран еврозоны покидала европейский валютный союз, заявил в четверг в Афинах министр экономики и технологий Германии Филипп Реслер.
"Мы хотим сохранить все страны евро в еврозоне", - заявил журналистам Реслер, который посещает Грецию во главе делегации из примерно 70 бизнесменов. Цель визита германского министра - изучение возможностей для германских вложений в экономику Греции в преддверии масштабного процесса приватизации, намеченного греческими властями. Также визит должен поддержать правительство Йоргоса Папандреу в то время, когда оно реализует жесткие сокращения в обмен на стабилизационные кредиты, главным донором которых является Германия.
В последние месяцы вокруг Греции сохранялась напряженная обстановка в связи с тяжелым финансовым положением страны, и греческим и европейским властям неоднократно приходилось опровергать предположения о том, что Греции придется покинуть зону евро.
По словам Реслера, он рассчитывает на выход Греции из кризиса.
"Мы живем в сложное время, но предприниматели и политики могут предоставить экономическую поддержку, которая требуется стране", - цитирует РИА Новости.
Бизнесмены, которые сопровождают Реслера, представляют такие отрасли германской экономики, как энергетика, строительство и технологии.