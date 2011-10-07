Каддафи призвал ливийцев к мирной акции протеста

Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил в аудиообращении, которое передал в эфир сирийский телеканал Al-Rai TV, что тех лидеров стран третьего мира, которые признали ливийский Переходный национальный совет (ПНС) ждут события, аналогичные происходящим в Ливии.

"Если легитимность обеспечивается мощью (иностранного) флота, то тем лидерам стран третьего мира которые признали ПНС, следует быть готовыми. Пусть они готовятся к тому, что и в их государствах появятся аналогичные советы, созданные при поддержке (военной) мощи флотов (других стран). Эти советы создадут, чтобы лишить вас власти, они станут появляться начиная с сегодняшнего дня один за другим", - цитирует заявление РосБизнесКонсалтинг.

Бывший глава Ливии подчеркнул еще раз, что ПНС не является легитимной властью и призвал ливийцев выйти на улицы городов на мирную акцию гражданского неповиновения против нынешних руководителей страны. Существующие условия жизни в Ливии бывший руководитель государства назвал "невыносимыми".

Местонахождение Каддафи до сих пор неизвестно, предположительно, он скрывается в самой Ливии.

Ранее в четверг министр обороны Франции Жерар Лонге заявил, что воздушная операция НАТО в Ливии будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью уничтожены очаги сопротивления сторонников Каддафи и новое правительство Ливии не попросит о прекращении операции.