Итальянская Wikipedia закрылась в знак протеста

Италоязычный сайт Интернет-энциклопедии Wikipedia временно закрыт – в знак протеста против одобренных правительством Италии поправок к закону о СМИ, сообщает Радио Свобода.

Поправки обязывают вебсайты в течение 48 часов вносить коррективы в свои материалы, если получена жалоба от лица или организации, посчитавших их содержание оскорбительным для себя. При этом редакция сайта лишена права на апелляцию.

Парламент Италии начал в среду рассмотрение поправок. У здания парламента собрались группы граждан, требующих отклонения законопроекта.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что документ направлен на защиту неприкосновенности частной жизни.