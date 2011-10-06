Итальянская Wikipedia закрылась в знак протеста
00:48, 06 октября 2011Мир
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Берлускони "поправил" закон о СМИ
Италоязычный сайт Интернет-энциклопедии Wikipedia временно закрыт – в знак протеста против одобренных правительством Италии поправок к закону о СМИ, сообщает Радио Свобода.
Поправки обязывают вебсайты в течение 48 часов вносить коррективы в свои материалы, если получена жалоба от лица или организации, посчитавших их содержание оскорбительным для себя. При этом редакция сайта лишена права на апелляцию.
Парламент Италии начал в среду рассмотрение поправок. У здания парламента собрались группы граждан, требующих отклонения законопроекта.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что документ направлен на защиту неприкосновенности частной жизни.
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