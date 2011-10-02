Сирийская армия взяла город Растан: число погибших превысило 130 человек

В Сирии правительственные войска после нескольких дней боев с дезертирами, перешедшими на стороны противников президента Башара АСАДА взяли под контроль большую часть города Растан в провинции Хомс.

«В городе воцарилось спокойствие», – цитирует Reuters госинформагентство Сирии.

Сирийское телевидение сообщило о «больших потерях», которые понесли дезертиры. Гражданские активисты утверждают, что за последние несколько дней в городе погибли не менее 130 человек, сообщает радио «Свобода». Среди них как участники вооруженного конфликта с обеих сторон, так и мирные жители.

Сообщается, что штурм Растана проводился при поддержке танков и артиллерии.

Также в субботу в Стамбуле началась двухдневная встреча представителей сирийских оппозиционных группировок. На ней, как ожидается, будет избрано руководство «Сирийского национального совета» – оппозиционной коалиции, добивающейся отстранения президента Б.АСАДА от власти.

По оценке ООН, с начала противостояния режима Б.АСАДА и оппозиции в Сирии погибли более 2700 человек.