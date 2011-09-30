Заседание НАТО, предшествующее саммиту альянса в Чикаго, состоится в ноябре 2011 г. в Грузии. Об этом грузинской телекомпании "Имеди" сообщил сегодня в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Грузия - очень важный партнер НАТО, и об этом свидетельствует ноябрьское заседание альянса, которое состоится в этой стране", - сказал он.

По его информации, "НАТО приедет в Грузию в полном составе".

Главной темой обсуждения на заседании будет обстановка в Афганистане. "Мы очень ценим отношения с Грузией, у нас особое партнерство с ней. Грузия - один из самых сильных контрибуторов НАТО в Афганистане, и ее участие в операциях НАТО в Афганистане очень важно", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.