Уго Чавеса экстренно госпитализировали?

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС был экстренно госпитализирован с почечной недостаточностью, пишет американская испаноязычная газета El Nuevo Herald со ссылкой на собственные источники. 56-летний У.ЧАВЕС был доставлен в военный госпиталь на скорой помощи утром 26 сентября после резкого ухудшения самочувствия.

По мнению источника газеты, здоровье Президента Венесуэлы сильно ухудшилось из-за нескольких пройденных им летом и осенью 2011 года курсов химиотерапии. Врачи рассматривают возможность перевести У.ЧАВЕСА в одну из частных больниц Каракаса, располагающую лучшим в стране медицинским оборудованием для диализа.

Собеседник издания также рассказал, что общее состояние здоровья У.ЧАВЕСА осложняется гипопластической анемией (истощение костного мозга), которая, вероятнее всего, также вызвана химиотерапией.

Летом 2011 года у У.ЧАВЕСА нашли раковую опухоль, 20 июня он был прооперирован и впоследствии прошел несколько курсов химиотерапии на Кубе. Какой именно тип рака был обнаружен у президента Венесуэлы, неизвестно, однако ранее близкие к У.ЧАВЕСУ источники сообщали, что у него рак толстой кишки. К такому же мнению склоняются опрошенные газетой онкологи.

У.ЧАВЕС вернулся на родину после очередного курса химиотерапии на Кубе 22 сентября. Как отмечает Agence France-Presse, после возвращения он ограничился официальным заявлением, опубликованным 23 сентября, и с тех пор против обыкновения практически не появлялся на публике и не писал в свой твиттер.

В официальных и оппозиционных венесуэльских СМИ нет никаких публикаций об экстренной госпитализации У.ЧАВЕСА или комментариев к материалу американской газеты, отмечает Лента.ру. Однако министр связи и информации Венесуэлы Андрес ИСАРРА несколько часов назад написал в своем микроблоге: "Если кому и нужна госпитализация, то журналистам Nuevo Herald, причем место им в сумасшедшем доме".

Напомним, в июле У.ЧАВЕС заявил о своем намерении в очередной раз баллотироваться на пост главы государства.