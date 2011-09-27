В Йемене подорвали кортеж министра обороны

Неизвестные подорвали кортеж министра обороны Йемена Мухаммеда Насера Ахмеда АЛИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс, в результате инцидента 10 человек получили ранения, сам министр не пострадал.

В тое время по данным агентства Рейтер, число пострадавших не превышает семи человек.

Инцидент произошел в городе-порту Аден на юге Йемена. Взрывчатка, находившаяся в припаркованном автомобиле, была приведена в действие с помощью дистанционного устройства. В результате взрыва самые большие повреждения получила первая машина министерского кортежа, находившиеся в ней военнослужащие получили ранения. Сам глава Минобороны находился во втором автомобиле кортежа и не пострадал, сообщает Рейтер.

Массовые антиправительственные выступления начались в Йемене в начале февраля и перешли в активную фазу в середине марта. Манифестанты требуют проведения реформ и отставки Президента страны Али Абдаллы САЛЕХА, находящегося у власти уже 33 года. Йеменские силовики применяют оружие для разгона антиправительственных акций. По данным СМИ, во время народных волнений в стране погибли несколько сотен человек.