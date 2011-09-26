ОБСЕ рассмотрит нарушения прав человека

В Варшаве началось Совещание по оценке выполнения странами-членами ОБСЕ взятых на себя обязательств по гражданским свободам.

Как передает Радио «Свобода», в ходе двухнедельного совещания представители стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планируют обсудить целый ряд вопросов, связанных со свободой слова, правосудием, свободой передвижения и проблемами проведения свободных и справедливых выборов.

"Наша деятельность особенно известна в том, что касается наблюдения за ходом выборов, однако мы проявляем большую активность и в других сферах. И, к сожалению, есть еще над чем работать. Нам приходится наблюдать серьезные нарушения прав и свобод человека на территориях государств-членов ОБСЕ", - заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян ЛЕНАРЧИЧ.