G20 готовится к возможному дефолту Греции

Глава МВФ сегодня проведет переговоры в Вашингтоне с министров финансов Греции по вопросу об экономическом кризисе, охватившем эту страну.

Одновременно с этим в прессе появляются сообщения, что т.н. "Большая двадцатка" (G20)рассматривает возможность частичного дефолта Греции.

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне сообщает, что многие опасаются, что в случае дефолта Греции, другие страны, как например Италия и Испания, подвергнутся натиску финансовых рынков.

По словам корреспондента, министры финансов G20 разрабатывают способы ограничить распространение кризиса за пределы Греции.