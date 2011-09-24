Медведев похвалил себя и Путина: в стране стало лучше жить

Партия «Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму РФ во главе с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщает Газета.Ru, о результатах голосования с трибуны объявил лидер партии Владимир ПУТИН.

«Мы идем на выборы широкой коалицией», – напомнил В.ПУТИН, который в мае создал «Народный фронт». – В нашей единой команде много ярких и сильных людей».

«Больше половина нашего списка – это люди, которые в федеральных выборах участие не принимали», – продолжил премьер. «Более ста человек вообще беспартийные», – подчеркнул он и напомнил о народной программе, хотя предвыборной программой стали речи В.ПУТИНА и В.МЕДВЕДЕВА на съезде.

«Будем добиваться того, чтобы каждый человек был востребован, чтобы каждый мог реализовать себя, – сказал В.ПУТИН, – чтобы каждый мог быть уверен в своем будущем и будущем своих детей».

«Нигде в мире нет таких возможностей для творчества и созидания, – заявил В.ПУТИН. – У России есть все, чтобы достичь поистине больших целей. Наш закон – движение только вперед».

«Вместе мы победим», – закончил он свое выступление.

После В.ПУТИНА на трибуну поднялся Д.МЕДВЕДЕВ. Он заявил, что в стране стало лучше жить. Д.МЕДВЕДЕВ снова повторил, что готов возглавить правительство и «работать на благо страны».