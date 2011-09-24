В Японии - опять землетрясение
15:08, 24 сентября 2011Мир
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Эпицентр - вблизи побережья префектуры Иватэ
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня на северо-востоке главного японского острова Хонсю. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Как передает ИТАР-ТАСС, по данным национального метеорологического управления, угрозы цунами не возникло.
Эпицентр землетрясения располагался вблизи побережья префектуры Иватэ, которая, как и соседние регионы Мияги и Фукусима, серьезно пострадала в результате мартовского стихийного бедствия, а очаг залегал на глубине примерно 20 км под дном океана. Наиболее мощные подземные толчки ощущались в ряде прибрежных районов префектур Иватэ и Аомори.
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