Подключившись к газовой сети Румынии, Молдова не будет зависеть от Газпрома

Молдова выступает за скорейшее присоединение к газовой и энергетической сетям Европы для обеспечения своей энергетической безопасности и диверсификации энергоресурсов.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил премьер-министр страны Владимир Филат. Он отметил, что Молдова выступает, в частности, за скорейшую интеграцию в систему европейской сети системных операторов электроэнергии ENTSO-E, а также за взаимоподключение к газовой системой Румынии.

По его словам, для Молдовы очень важны проекты по присоединению к газовой и энергетической сетям Европы, чтобы иметь возможность покупать энергоресурсы у альтернативных поставщиков.

В.Филат отметил, что сейчас Молдова закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской "Интер РАО ЕЭС", а также у Украины. Однако поставки электроэнергии осуществляются практически по одинаковым ценам, и нет альтернативы.

В.Филат отметил также, что Молдова закупает газ у "Газпрома", и ей сложно участвовать в общеевропейских проектах, например в Nabucco. Однако, присоединившись в будущем к европейской газовой сети, Молдова сможет покупать газ и там. Это не означает, по словам премьера, что Молдова хочет полностью прекратить контакты с "Газпромом", но для нее крайне важно диверсифицировать поставки газа.