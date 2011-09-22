Украина готова предоставить Ливии гуманитарную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в кулуарах 66-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что среди ряда проведенных двусторонних встреч, у него была, в частности, и встреча с Председателем Национального переходного совета Ливии Мустафой Абдель ДЖАЛИЛЕМ, на которой обсуждалась возможность оказания гуманитарной помощи этому государству Украиной.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина рассчитывает на экономическое сотрудничество с Ливией.