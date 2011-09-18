Молдова и Украина проведут совместное заседание правительств

Кишинев и Киев планируют провести совместное заседание правительств. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, с инициативой его проведения выступил премьер-министр Молдовы Владимир Филат в ходе встречи в Ялте с первым вице-премьером Украины Андреем Клюевым, на которой собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений, возможности их укрепления и углубления.

Молдавский премьер отметил, что совместное заседание правительств двух стран позволило бы найти решения по имеющимся проблемам. А.Клюев уточнил, что совместное межправительственное заседание было бы весьма целесообразным, поскольку поможет наметить меры по развитию двусторонних украинско-молдавских отношений.

Как сообщал УНИАН, встреча В.Филата и А.Клюева состоялась в рамках 8-й ежегодного форума "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее".