Клюев и Филат договорились активизировать сотрудничество

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и премьер-министр Республики Молдова Владимир ФИЛАТ договорились активизировать двустороннее сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, переговоры должностных лиц состоялась в рамках 8-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее».

В частности, собеседники обсудили возможность проведения в ближайшее время совместного заседания правительств двух стран для придания нового импульса развитию двусторонних политических и, в первую очередь, экономических отношений.

Кроме того, А.КЛЮЕВ и В.ФИЛАТ рассмотрели планы проведения заседания Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Также они обсудили евроинтеграционные процессы, в частности возможности сотрудничества двух стран в рамках европейской инициативы «Восточное партнерство».

«Мы должны перейти от деклараций к делу, к началу реализации конкретных проектов», - отметил А.КЛЮЕВ.

В то же время, по его словам, Украина очень заинтересована в развитии экономических отношений со странами СНГ. А.КЛЮЕВ также отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Первый вице-премьер-министр Украины сообщил премьеру Молдовы о шагах, которые Украина предпринимает на пути к энергосбережению и развитию добычи собственных энергоресурсов, о реформах, которые проводятся в стране.

Кроме того, собеседники коснулись многих других вопросов, в том числе, экономической ситуации в мире, странах ЕС, Украине, Молдове.