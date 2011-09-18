Квасьневский просит не считать молодежь «потерянным поколением»

Кардинальные изменения, которые происходят в современном мире, рождают как глобальные вызовы, так и новые возможности.

Об этом заявил, завершая 8-й Ялтинский форум YES, председатель правления Ялтинской европейской стратегии, президент Польши в 1995-2005 годах Александер КВАСьНЕВСКИЙ.

По его словам, «в этом изменчивом мире есть новые силы, которые могут помочь нам воспользоваться возможностями». Среди таких он назвал, в первую очередь, новые технологии:

«Они изменяют мир намного быстрее, чем политика и даже быстрее, чем экономические процессы. И что самое важное, они особенно изменяют жизнь молодого поколения», - отметил А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

В качестве одной из ведущих сил современного мира он также назвал рост социальной и политической активности молодежи. Он призвал не называть нынешнюю молодежь «потерянным поколениям» на основании прогнозов снижения количества рабочих мест для молодежи в мире.

«Скорее нас можно назвать потерянным поколениям. А у молодежи впереди всю жизнь», – сказал глава правления YES.

Он призвал лишний раз не драматизировать ситуацию в глобальной экономике. «Конечно, у нас проблемы. Но при надлежащем руководстве, лидерстве, понимании мы сможем этот кризис преодолеть. Несмотря ни на что, она несравнима с Большой депрессией 1930-х, которая привела, в частности, ко Второй мировой войне», – считает А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора ПИНЧУКА, проходит с 15 по 18 сентября в Ливадийском дворце Ялты.