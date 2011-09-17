Экс-президент Польши: время лидерства США подошло к концу

Председатель правления Ялтинской европейской стратегии, экс-президент Польши Александер КВАСНЕВСКИЙ считает, что все разговоры о том, что Евросоюз якобы "устал от расширения" необходимо прекратить.

Об этом он заявил в ходе "Ялтинской европейской стратегии", сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

По словам А. КВАСНЕВСКОГО, "мы находимся в процессе, строящем архитектуру мира в 21 веке".

"Время лидерства США подошло к концу. Вопрос о том, кто будет играть самую главную роль в мире будущего, остается открытым", - отметил политик.

Как подчеркнул политик, с большой долей вероятности можно утверждать, что страны, которые будут лидировать в мире, - США и Китай. Также будет расти роль Индии, Бразилии, Латинской Америки в целом, России.

"Европейский союз, как интегрированная конструкция имеет хорошие шансы на "бронзовую медаль" в этом процессе. Есть большие шансы, что кризис будет преодолен нами", - считает А.КВАСНЕВСКИЙ.

В то же время председатель правления YES назвал несколько условий. Первое из них - ЕС должно стать более консолидированным внутри своих нынешних границ, у него должна быть не только общая политика в сфере энергетики и безопасности, но и общая внешняя политика, особенно относительно новых глобальных лидеров и игроков.

"Второй момент - это будущее расширение. Если мы хотим получить бронзовую медаль, нам нужно 500 миллионов людей с большим опытом и хорошим образованием", - отметил политик.