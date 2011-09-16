В Тбилиси поставили памятник персонажам «Мимино»

На площади в старейшем районе Тбилиси - Авлабаре - завершился монтаж памятника персонажам легендарного фильма «Мимино». Скульптуры Валико Мизандари и Рубика Хачикяна уже установлены и ждут праздничного открытия, сообщает Грузия-онлайн. Место для памятника выбрано не случайно - исторически это район армянского населения в Тбилиси. Здесь находятся армянская школа, театр, древняя церковь, пантеон писателей.

Автор монумента - Зураб Церетели. Памятник будет открыт 14 октября. К этому дню в Грузию приедут автор и делегация из Армении, где год назад открыли памятник тем же киногероям плюс герою в исполнении Евгения Леонова.