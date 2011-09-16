В Дании главой правительства впервые станет женщина
08:46, 16 сентября 2011Мир
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На выборах победили социал-демократы
В Дании главой правительства впервые станет женщина - на парламентских выборах в стране победила лидер социал-демократов Хелле ТОРНИНГ-ШМИДТ.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на радио DR, выборы прошли в четверг.
Обращаясь к товарищам по партии и комментируя результаты выборов, глава правительства Дании Ларс Лекке РАСМУССЕН признал поражение и пожелал успехов новому правительству.
«У Дании теперь будет новый социал-демократический премьер-министр», – сказал он.
Еще накануне стало известно, что на выборах в Дании лидирует левая оппозиция.
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