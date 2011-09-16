В Дании главой правительства впервые станет женщина - на парламентских выборах в стране победила лидер социал-демократов Хелле ТОРНИНГ-ШМИДТ.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на радио DR, выборы прошли в четверг.

Обращаясь к товарищам по партии и комментируя результаты выборов, глава правительства Дании Ларс Лекке РАСМУССЕН признал поражение и пожелал успехов новому правительству.

«У Дании теперь будет новый социал-демократический премьер-министр», – сказал он.

Еще накануне стало известно, что на выборах в Дании лидирует левая оппозиция.