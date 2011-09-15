Чехия и Польша соединили газопроводы

Чехия и Польша соединили свои газопроводы 32-километровой специальной газовой перемычкой STORK, сообщает Чешское информагентство ЧТК.

На церемонии открытия перемычки в Тешине присутствовали премьер-министры Чехии и Польши Петр Нечас и Дональд Туск.

Глава правительства Чехии подчеркнул, что газовая перемычка "повысит энергетическую безопасность Чехии". По его словам, в будущем STORK даст возможность "присоединиться к новым газовым трассам, которые пройдут на юго-востоке Европы". В перспективе Чехия сможет также получить доступ к терминалам сжиженного газа на Балтийском и Адриатическом морях, добавил Нечас.

Премьер-министр Польши отметил, что открытие газовой перемычки - это "очередной шаг в создании единого европейского энергетического рынка". Туск подчеркнул, что газовый коридор "Север-Юг" важен для всей Европы, так как "дает надежду, что газовые проблемы никогда больше не затронут наших стран", цитирует РИА Новости.

Газопровод STORK позволяет осуществлять транспортировку газа в обоих направлениях. В настоящее время газ поступает из Чехии в Польшу.

Общая протяженность газовой перемычки - 32 километра, из которых - 10 км по территории Чехии и 22 км по территории Польши. Пропускная способность перемычки - 500 миллионов кубометров газа в год.