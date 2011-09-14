В Грузии строят стратегический аэропорт

В порту Поти на западе Грузии началось строительство нового международного аэропорта.

Как сообщил на церемонии начала строительства президент Грузии Михаил Саакашвили, аэропорт будет работать в любую погоду и принимать самолеты любого типа. В основном он ориентирован на экспортные и транзитные перевозки, но будет обслуживать и пассажирские рейсы. Длина взлетно-посадочной полосы - 3 км, ширина - 45 м.

Строительство будет завершено через полтора года

"Аэропорт такого уровня - серьезный прорыв с точки зрения развития Грузии, - сказал М.Саакашвили... - Это будет самый современный аэропорт в Грузии и на всем Кавказе", - убежден грузинский президент.

Он также проинформировал, что в Поти полностью меняются системы коммуникаций, город газифицируется, расширяется, перевооружается порт.