"Союз украинцев Сибири" намерен обсудить восприятие Украины

21 сентября в Новосибирске некоммерческий культурно-просветительский фонд «Союз украинцев Сибири» совместно с Сибирской государственной геодезической академией проведет международный круглый стол «Россия и Украина в зеркале Европы».

Как сообщили УНИАН в Союзе украинцев Сибири, организаторы и участники круглого стола обсудят современное состояние российско-украинских отношений в сфере науки, культуры и образования, а также перспективы реализации совместных культурно-просветительских и научных проектов.

Также в ходе круглого стола планируется обсудить образ и восприятие Украины в российской культуре и общественном мнении.

На круглый стол приглашены молодые ученые, представители академической науки и образования, общественных организаций и органов местного самоуправления.