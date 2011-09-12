Путин: в России возрастут тарифы на газ

Премьер-министр России Владимир Путин объявил, что тарифы на газ и электроэнергию будут повышены с июля 2012 года, а не с января, как предполагалось ранее.

Таким образом, замечает Радио Свобода, повышение состоится уже после президентских выборов, назначенных на март. Тарифы на газ для потребителей вырастут не более чем на 15 процентов, на электроэнергию и тепло – на 6 процентов.

Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов заверил, что решение о переносе на полгода никак не связано с выборами. "Это не имеет никакого отношения к электоральному циклу", - сказал И.Шувалов журналистам, отвечая на вопрос, связано ли решение перенести начало цикла повышения тарифов с 1 января на 1 июля с избранием нового президента.

"Мы уже давно ставили вопрос о том, чтобы перейти с 1 июля к принятию этих решений. Это действительно серьезно с точки зрения политики по сдерживанию инфляции, и такое решение уже давно обсуждается", - сказала, в свою очередь, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.