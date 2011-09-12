РФ хочет обязать мигрантов знать русский язык

Председатель Госдумы РФ Борис Грызлов выступает за принятие закона об обязательности русского языка для мигрантов, рассчитывающих на работу в стране.

Как сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия", Грызлов отметил, что мигрантам не обязательно сдавать экзамен на знание русского языка.

"Это будет в плане тестирования. Только после тестирования человек может рассчитывать на работу в нашей стране", - сказал глава Госдумы.

"Около 10% населения России составляют мигранты, которые к нам приезжают, работают. Я считаю, что пришла пора принять закон об обязательности русского языка для того, чтобы, въезжая в Россию, получить право на работу", - отметил Грызлов.

При этом, по его мнению, тестированием должны заниматься консульства в странах, откуда приезжают в Россию мигранты.

"Только зная русский язык можно, во-первых, почитать наши законы и быть правопослушными и защищенными гражданами, потому что закон нас не только обязывает, но и защищает", - сказал Грызлов.

"Поэтому думаю, что такая инициатива будет воплощена в проект закона об обязательности знания русского языка", - подытожил он.

Левый берег