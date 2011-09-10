Лукашенко: без России никакой интеграции не будет

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы разрушить СНГ, сообщает официальный сайт главы государства.

А.ЛУКАШЕНКО уверен, что Россия кровно заинтересована в любых интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

"Россия выступала и выступает в русле интеграционных процессов. Боле того, там, где Россия привержена интеграции, есть очень серьезные подвижки. Без России на постсоветском пространстве никакой интеграции не будет", - сказал глава белорусского государства.

По его словам, это хорошая возможность России видеть, что происходит вокруг нее в соседних республиках.

Говоря же об СНГ и мнениях о его нежизнеспособности, А. ЛУКАШЕНКО заявил, что СНГ в полной мере выполняет свои функции.

"А чего мы хотим от СНГ? Если мы хотим того, что мы делаем в союзе с Россией, - не будет этого. На этих принципах СНГ развиваться не будет, слишком разные интересы у других государств. Если мы хотим от СНГ того, что мы делаем в ЕврАзЭС, Таможенном союзе, ЕЭП, - этого тоже не будет, потому что другие интересы у остальных членов СНГ", - сказал Президент Беларуси.

В качестве примера он привел Украину, которая не стремится входить в Таможенный союз, а выступает за формулу сотрудничества "3+1".

"Сегодня СНГ выполняет функцию некой площадки, переговорного зала, где собираются главы одиннадцати государств и обсуждают свои проблемы. Это хорошая переговорная площадка. Чего сегодня от СНГ требовать большего?", - резюмировал А. ЛУКАШЕНКО.