В Каире - массовые беспорядки: погибли четыре человека

Сегодня в ходе возобновившихся беспорядков у посольства Израиля в Каире погибло три человека, четвертый скончался от сердечного приступа и более тисячи получили ранения.

Как сообщает Лента.Ru, протестующим удалось разрушить возведенную недавно "стену безопасности" перед зданием посольства и сорвать с него израильский флаг. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Арестовала 19 зачинщиков беспорядков, передав их военной прокуратуре для допроса. К зданию, где расположена дипмиссия Израиля, в ночь на 10 сентября переброшена бронетехника и армейские подразделения.

Посол Израиля в Египте, сотрудники посольства, а также члены их семей покинули страну.

В связи с нападением на посольство Министерство внутренних дел Египта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации.

За последние несколько недель это уже второй случай, когда демонстранты проникают в посольство Израиля в Египте. Первая подобная акция была проведена 19 августа - на следующий день после гибели пятерых египтян.

Антиизраильские демонстрации не прекращались, поэтому у здания, где расположена дипмиссия, была возведена защитная бетонная стена.