Израиль попросил США помочь посольству в Каире

Израиль попросил США помочь обеспечить безопасность своего посольства в Каире, которое подверглось нападению демонстрантов, передает Reuters. Об этом говорится в заявлении МВД Израиля по результатам разговора министра Эхуда Барака с его американским коллегой Леоном Панеттой и сотрудником администрации президента США Денисом Россом.

Свою озабоченность происходящим уже выразил Барак Обама, призвав Египет уважать международные обязательства.

Перед посольством Израиля проходила демонстрация, участники которой требовали выдворить посла этой страны. Демонстранты разбили бетонную стену перед зданием, где расположено посольство, сорвали израильский флаг, ворвались в помещения.

В возникших беспорядках пострадали, по последним данным, 220 человек, один скончался от сердечного приступа. Беспорядки продолжаются, полиция применяет слезоточивый газ и стягивает бронетехнику.

Посол Израиля выехал в аэропорт и ожидает вылета в Тель-Авив. В связи с беспорядками у посольства израильские власти сформировали комиссию по ситуации в Каире и вызвали для консультаций своего посла в Египте, пояснил телеканал Аль-Джазира.

Демонстранты в Каире ранее уже требовали разорвать отношения с Израилем после того как 18 августа погибли пять египетских полицейских. Стражи порядка были убиты в результате обстрела с израильского вертолета, который преследовал боевиков близ границы с Египтом.

Погромщики пришли к посольству во второй половине дня со стороны площади Тахрир, где одновременно проходила политическая акция молодежных движений и светских партий, требующих отставки министра МВД Египта, суда над экс-президентом Хосни Мубареком и передачи власти от военных гражданским властям.