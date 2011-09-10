Демонстранты в Каире ворвались в посольство Израиля

Демонстранты, организовавшие акцию протеста у высотного здания, на верхних этажах которого расположено посольство Израиля, ворвались в помещения дипмиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

На транслируемых телеканалом видеокадрах видно, как из окон посольства летят бумаги.

Ранее демонстранты разрушили часть бетонной стены, построенной в последние дни египетскими властями для защиты израильской дипмиссии, а также вновь сорвали израильский флаг. Неизвестные также напали на ближайший полицейский участок и подожгли несколько полицейских машин.

Стена была возведена в конце августа после недели не прекращавшихся акций протеста у дипломатической миссии Израиля. Демонстранты требовали тогда разорвать отношения с Израилем после гибели 18 августа пяти египетских полицейских. Стражи порядка были убиты в результате обстрела с израильского вертолета, который преследовал боевиков близ границы с Египтом.

В пятницу демонстранты пришли к посольству с площади Тахрир в центре Каира, где проходила массовая акция протеста молодежных египетских движений и светских партий.

Там молодежь требует отставки главы МВД, изменения закона о выборах и реформы партийной системы. Молодежные организации требуют немедленно прекратить судить гражданских лиц в военных трибуналах и назвать срок передачи власти от военных к законно избранному гражданскому руководству страны.

Полиция и военные покинули площадь на время проведения демонстрации и возложили ответственность за ее безопасность на организаторов - Союз революционной молодежи.