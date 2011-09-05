МИД: В Ливии под домашним арестом - 23 украинца

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что 22 задержанных в Ливии гражданина Украины вскоре будут освобождены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил сегодня на брифинге.

Он сообщил, что 23 украинца были задержаны по решению временной ливийской власти, которая подозревает их в сотрудничестве с режимом полковника Муамара КАДДАФИ.

О.ВОЛОШИН сообщил, что эти граждане, фактически, находятся под домашним арестом, находясь на территории общежития, где они проживали.

Он уточнил, что эти люди являются штатскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины также отметил, что на сегодняшний день никаких угроз в адрес украинцев, как раньше сообщали некоторые источники, не поступало, они проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ.

О.ВОЛОШИН добавил, что все граждане Украины обеспечены продуктами питания и водой.

Он также сообщил, что Посольство Украины в Ливии направило МИД Ливии ноту с требованием освободить украинских граждан. По словам О.ВОЛОШИНА, сегодня посла Украины в Ливии вызвали в Министерство иностранных дел, где ему сообщили, что один из украинских граждан уже освобожден, и таким образом задержанными остаются 22 гражданина Украины.

Как сообщили сегодня СМИ, вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии (ПНС) задержали 19 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве лидеру Джамахирии М.КАДДАФИ.

Задержанных обвиняют в том, что они в качестве снайперов принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцев уже несколько дней удерживают в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинения, и говорят, что работали поварами и нефтяниками.