Ватикан не намерен покрывать педофилов
01:39, 04 сентября 2011Мир
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Очередной ответ на обвинения
Ватикан резко отверг обвинения в том, что Святой престол, якобы, не позволил ирландским епископам сообщить в полицию о пристрастии некоторых католических священников к педофилии, сообщает Би-би-си.
Пространное заявление Ватикана стало очередным ответом на обвинения, которые выдвинул в июле этого года премьер-министр Ирландии Энда Кенни.
Премьер отталкивался от информации, полученной в ходе расследования случаев педофилии в Клойнеской епархии.
В ответ Ватикан отозвал своего посла из Дублина, заявив при этом, что не собирается чинить препятствия расследованию или вмешиваться в него.
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