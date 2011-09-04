Ватикан не намерен покрывать педофилов

Ватикан резко отверг обвинения в том, что Святой престол, якобы, не позволил ирландским епископам сообщить в полицию о пристрастии некоторых католических священников к педофилии, сообщает Би-би-си.

Пространное заявление Ватикана стало очередным ответом на обвинения, которые выдвинул в июле этого года премьер-министр Ирландии Энда Кенни.

Премьер отталкивался от информации, полученной в ходе расследования случаев педофилии в Клойнеской епархии.

В ответ Ватикан отозвал своего посла из Дублина, заявив при этом, что не собирается чинить препятствия расследованию или вмешиваться в него.