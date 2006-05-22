В Киеве открывается Саммит ГУАМ

22 мая в Киеве откроется двухдневный Саммит ГУАМ.

Планируется, что в ходе мероприятия будет официально объявлено о превращении ГУАМ в международную организацию «Организация за демократию и развитие – ГУАМ» со штаб-квартирой в столице Украины. Запланировано также подписание устава организации и Общей декларации.

У ходе Саммита главы государств – участников этой организации - обсудят вопрос сотрудничества в области энергетики, диверсификации источников энергоносителей, усиления взаимодействия в урегулировании «замороженных конфликтов», реализацию рамочной программы ГУАМ-США, а также последующее развитие отраслевого сотрудничества.

22 мая в Киеве состоится встреча национальных координаторов ГУАМ, заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ, встреча в формате ГУАМ-США, встреча председателей пограничных служб, а также совместное заседание министров экономики, энергетики и председателей таможенных ведомств стран – участниц ГУАМ, а также встречи министров внутренних дел и служб безопасности. Также состоится заседание Делового совета при участии представителей торгово-промышленных палат стран – участниц ГУАМ.