Аналитики назвали наименее пригодный для жизни город

Вслед за лучшим городом мира (австралийским Мельбурном) аналитики британской исследовательской организации Economist Intelligence Unit, назвали самый малопригодный для жизни город. Им оказалась столица Зимбабве - город Хараре.

Он стоит на последнем месте по условиям жизни в списке из 140 столиц, сообщает NEWSru.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, в рейтинге не участвовали ливийский Триполи, иракский Багдад и другие города, расположенные в зоне боевых действий. Если не принимать во внимание эти столицы, то Хараре - самое неприятное место для пребывания.

По рейтингу приспособленности к жизни этот город, когда-то называвшийся Солсбери, набрал всего 38% из 100 возможных. В Хараре ежедневно отключают воду и электричество, а цены в магазинах на товары первой необходимости поражают воображение. Кроме того, в Хараре постоянно сохраняется угроза вспышек массовых волнений, а степень доступности медицинских услуг и услуг общественного транспорта считается крайне низкой.

Зимбабве с трудом выходит из долговременного экономического кризиса, когда темпы инфляции исчислялись цифрами со множеством нулей. Правительство, сформированное около двух лет назад коалицией партии ЗАНУ-ПФ, стоящей у власти вот уже 30 лет, и оппозиции, находится на грани развала.

По версии Economist Intelligence Unit, наиболее комфортным для жизни городом на Земле является Мельбурн. На второе место рейтинга британские исследователи поместили австрийскую Вену. Канадский Ванкувер, возглавлявший список на протяжении десяти лет, опустился на третью строчку.