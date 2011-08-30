В Турции за две недели отравились более 100 россиян

В турецком отеле Alara в Алании отравились более 100 отдыхающих из России, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт страховой компании "Ингосстрах".

С 15 по 29 августа с жалобами на отравление в сервисный центр компании обратились 103 человека. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из туристов проходят медикаментозное лечение в данный момент. Помощь пострадавшим оказывается в рамках страховой программы с лимитом покрытия до 15 тысяч долларов. "Они получили амбулаторное лечение. Те, кто был помещен в больницы, выписан", - цитирует генерального консул РФ в Анталии Александра ТОЛСТОПЯТЕНКО ИТАР-ТАСС.

Компания "Ингосстрах" обратилась за разъяснениями к администрации отеля Alara. В ответ администрация гостиницы выслала результаты проведенных в отеле лабораторных исследований, согласно которым "показатели соответствуют нормам".

"Некоторые постояльцы действительно жаловались на расстройство желудка. Но это может случиться с каждым при переезде в другую страну, перемене климата и питания", - цитирует представителей отеля Alara издание "Аргументы и факты".

Обстоятельства случившегося выясняются, к расследованию подключилось также российское консульство в Анталии.

28 августа российские туристы в Турции оказались невольными участниками еще одного ЧП - в результате взрыва на одном из пляжей Анталии получили ранения семеро россиян. Шестеро из них были кратковременно госпитализированы, одному первая медицинская помощь была оказана на месте.

В июне 2011 года группа российских туристов, отдыхавшая в Турции, отравилась поддельным алкоголем во время круиза на яхте. Из 120 россиян, находившихся на борту, признаки отравления обнаружились у 30. Пять человек в результате этого инцидента скончались. Прокуратура Турции расценила смерть россиян как умышленное убийство.