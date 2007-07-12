Европарламент не готов либерализовать рынок почтовых услуг ранее 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня на своем заседании в Страсбурге депутаты Европарламента поддержали проект доклада Маркуса ФЕРБЕРА (группа народных партий, Германия), который выступает против предложения Еврокомиссии либерализовать рынок с 1 января 2009 года и предлагает отложить либерализацию до 2011 года. Доклад поддержали 512 депутатов, при 156 – против и 18 воздержавшихся.

Согласно докладу, полное открытие рынка означает, в частности, потерю монополии национальными операторами на рынке отправлений весом до 50 граммов.

В документе депутаты также высказались за введение дополнительного переходного периода сроком в два года – до 31 декабря 2012 года – для стран с маленьким количеством населения и особенно сложным рельефом и топографией. В то же время, депутаты не достигли согласия о конкретном определении понятия “страны с маленьким количеством населения”.

В документе депутаты пришли к выводу, что либерализуемый рынок писем должен, тем не менее, сохранять разумные цены на доставку и сбор почтовых отправлений. При этом депутаты считают необходимым ввести в будущем единый тариф на сбор и доставку писем как в сельской местности, так и в городах.

В результате сегодняшнего решения Европарламента, в случае, если не удастся достичь консенсуса между Советом ЕС и депутатами, с 2008 года рынок почтовых услуг может остаться без какой-либо регулирования на европейском уровне, поскольку срок действия действующей в настоящее время директивы завершается в конце 2008 года.