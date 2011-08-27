Доминик Стросс-Кан прибыл в Вашингтон

Он остановился в доме, где жил вместе с супругой до своего ареста в Нью-Йорке, передает "Эхо Москвы"со ссылкой на "Франс Пресс".

В американской столице бывший глава МВФ собирается посетить своих коллег по Валютному фонду. Визит будет носить частный характер, заявляют в организации. На этой неделе суд Нью-Йорка снял со Стросс-Кана обвинения в изнасиловании. Через несколько дней ему вернули паспорт. Сам экономист и политик уже заявил, что планирует вернуться во Францию.