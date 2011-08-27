Два миллиона американцев получили приказ покинуть свои дома

По меньшей мере 2,3 млн. жителей Восточного побережья США будут в ближайшее время эвакуированы в связи с приближением урагана "Айрин".

Как передает ИТАР-ТАСС, в частности, приказ покинуть свои дома получили около 1 млн. человек в штате Нью-Джерси, 315 тыс. - в Мэриленде, 200 тыс. - в Вирджинии и 100 тыс. - в Дэлавере. В Северной Каролине, которая первая встретит удар стихии уже в ближайшие часы, эвакуируются 300 тыс. жителей.

"Похоже, за всю историю США это самое большое число жителей, которые оказались в опасности из-за прохождения урагана", - заявил профессор Государственного университета Флориды Джэй БЕЙКЕР. Всего, по оценкам Центра по наблюдению за ураганами, последствия прохождения "Айрин" ощутят на себе около 65 млн. человек. Ожидаются штормовые ветры и выпадение 10 см осадков.

В Нью-Йорке, над которым мощнейший циклон может пройти уже в воскресенье, приказ эвакуироваться получили более 270 тыс. жителей прибрежных районов. Город может полностью замереть перед ударом стихии.

Обычно многолюдные парки и пляжи почти пусты, а магазины, наоборот, заполнены людьми, которые стремятся закупить питьевую воду, консервы и батарейки - самые ходовые товары в эти дни.

Пять аэропортов, обслуживающих мегаполис, накануне объявили, что с полудня прекратится обслуживание входящих рейсов. Авиационные власти Нью-Йорка объясняют свое решение тем, что к тому времени будет остановлена работа общественного транспорта. "Люди начнут скапливаться в залах ожидания - ведь многим будет не на чем добираться до места назначения ", - пояснил официальный представитель портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Стив КОУЛМЭН. Он также сообщил, что многие авиакомпании начали отменять и вылеты из местных аэропортов, не желая подвергать опасности пассажиров. С.КОУЛМЭН сообщил, что в субботу вечером власти могут принять решение о полном прекращении работы воздушных гаваней, если "Айрин" будет представлять серьезную угрозу.