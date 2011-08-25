Wikileaks: Таможенный союз - это ловушка для Казахстана

Сайт Wikileaks опубликовал очередную партию секретной переписки американских дипломатов, в том числе, касающуюся отношений России с партнерами по СНГ, сообщает Би-би-си.

Большинство преданных огласке материалов датируются 2004-2008 годами, в них, в частности, идет речь о газовом споре между Москвой и Киевом, а также проблемах заключения Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией.

Так, в одном из документов американские дипломаты высказывают предположение о том, что Таможенный союз является механизмом, с помощью которого Москва попытается оказывать влияние на Астану.

По их мнению, подписание соглашения о Таможенном союзе существенно затруднит Казахстану вступление во Всемирную торговую организацию.