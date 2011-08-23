Что ждет Ливию после Каддафи?
Прогнозы американских экспертов
Нестабильность угрожает Ливии после того, как державшийся четыре десятилетия режим Муамара Каддафи падет, считают эксперты из Совета по внешней политике США.
"Одно дело убить короля и свергнуть его старый режим, другое и более трудное - заменить его чем-то лучшим и обеспечить длительный мир", - пишет глава СВП Ричард Хаас (Richard N. Haass) в газете Financial Times.
По его словам, повстанцы - смешение разношерстных лиц и групп: от бывших сторонников режима и светских либералов до исламистов - имеют мало общего, помимо того, что они все против Каддафи.
Все это, как опасаются политологи, может привести к нежелательным последствиям.
"Такая нестабильность не только создаст гуманитарную катастрофу, но и приведет к появлению новых авторитарных лидеров или расколу страны", - говорится в опубликованном в понедельник докладе политолога Дэниела Серуэра (Daniel Serwer) из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
По словам эксперта, такой исход событий в Ливии также дискредитирует возглавляемую НАТО интервенцию и угрожает жизненным интересам европейских стран, включая проблемы поставок газа и нефти, рост широкомасштабной эмиграции.
"Вместе с тем уместно было бы для Евросоюза возглавить усилия по стабилизации в Ливии после падения режима Каддафи, предпочтительно под эгидой ООН, с участием стран-членов Лиги арабских государств и Африканского союза", - цитирует РИА Новости.
Среди сценариев нестабильности в Ливии он называет продолжение сопротивления сторонников Каддафи, грабежи и мародерство, междоусобицу, попытки мести, рост преступности и имущественных споров. Иными словами, это то, с чем столкнулся Ирак после отстранения от власти Саддама Хусейна.