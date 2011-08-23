Что ждет Ливию после Каддафи?

Нестабильность угрожает Ливии после того, как державшийся четыре десятилетия режим Муамара Каддафи падет, считают эксперты из Совета по внешней политике США.

"Одно дело убить короля и свергнуть его старый режим, другое и более трудное - заменить его чем-то лучшим и обеспечить длительный мир", - пишет глава СВП Ричард Хаас (Richard N. Haass) в газете Financial Times.

По его словам, повстанцы - смешение разношерстных лиц и групп: от бывших сторонников режима и светских либералов до исламистов - имеют мало общего, помимо того, что они все против Каддафи.

Все это, как опасаются политологи, может привести к нежелательным последствиям.

"Такая нестабильность не только создаст гуманитарную катастрофу, но и приведет к появлению новых авторитарных лидеров или расколу страны", - говорится в опубликованном в понедельник докладе политолога Дэниела Серуэра (Daniel Serwer) из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.

По словам эксперта, такой исход событий в Ливии также дискредитирует возглавляемую НАТО интервенцию и угрожает жизненным интересам европейских стран, включая проблемы поставок газа и нефти, рост широкомасштабной эмиграции.

"Вместе с тем уместно было бы для Евросоюза возглавить усилия по стабилизации в Ливии после падения режима Каддафи, предпочтительно под эгидой ООН, с участием стран-членов Лиги арабских государств и Африканского союза", - цитирует РИА Новости.

Среди сценариев нестабильности в Ливии он называет продолжение сопротивления сторонников Каддафи, грабежи и мародерство, междоусобицу, попытки мести, рост преступности и имущественных споров. Иными словами, это то, с чем столкнулся Ирак после отстранения от власти Саддама Хусейна.