Ливия не намерена размещать у себя базы НАТО, но...

Ливия не намерена размещать у себя базы НАТО после падения режима Каддафи, заявил представитель Переходного национального совета (ПНС) Ливии при Лиге арабских государств (ЛАГ) Абдель Монейм аль-Хувейни (Abdel Moneim al-Huweini).

"Ливия - арабская и исламская страна до НАТО и после НАТО. Ливийцы были против размещения западных баз (на своей территории) в 1970 году, неливийских баз не будет и сейчас", - цитирует РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

***

Натовских военных на территории Ливии в настоящее время нет, но они могут появиться там в недалеком будущем, заявил министр обороны Бельгии Питер де Крем.

"В настоящий момент на ливийской территории войск НАТО нет, и нет, скажем, желания это сделать. Но в недалеком будущем нельзя исключить, что, к примеру, в случае принятия новой резолюции ООН, в случае участия Евросоюза, например, в обеспечении снабженческих цепочек, а также построении гражданского общества тем или иным образом будут востребованы военные силы в целях защиты", - сказал министр в эфире телеканала RTL-TVI.