Москва поддержит Севастополь материально

Московские власти продолжат оказывать социальную поддержку и помощь Севастополю, заверил мэр российской столицы Сергей Собянин на встрече с журналистами.

По словам мэра, в этом году практически в два раза были увеличены суммы единовременных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе. Также в два раза выросло финансирование расходов на медицинское обеспечение ветеранов в лечебных учреждениях Черноморского флота.

"У нас продолжаем работать Дом Москвы в Севастополе, - продолжил мэр, уточнив, что "все текущие мероприятия мы продолжаем".

"Мы поддерживаем тесные связи с Севастополем. Буквально на днях у меня должна быть встреча с мэром Севастополя",- сообщил Собянин.

Единственное, по его словам, чего не делают сейчас столичные власти - это "помощь конкретно военно-морскому флоту". "Сейчас Россия такие ресурсы запускает для перевооружения, финансирования армии, что городу финансировать российские вооруженные силы нет смысла", - приводит его слова РИА Новости.

Московские власти шефствуют над Военно-морским флотом РФ с 1994 года, напоминает агентство.