В Грузии землетрясение
20:17, 18 августа 2011Мир
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С магнитудой 5,5
В Грузии сегодня днем зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в регионе Рача. Там магнитуда подземного толчка составила 5,5.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Online».
По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 13 километрах западнее Амбролаури у села Баджи на глубине 10 километров.
Подземные толчки были зафиксированы примерно в 16:00. Землетрясение не вызвало разрушений.
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