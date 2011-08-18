В Грузии землетрясение

В Грузии сегодня днем зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в регионе Рача. Там магнитуда подземного толчка составила 5,5.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Online».

По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 13 километрах западнее Амбролаури у села Баджи на глубине 10 километров.

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 16:00. Землетрясение не вызвало разрушений.