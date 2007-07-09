В Польше внезапно наметился правительственный кризис

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ отправил в отставку вице-премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Анджея ЛЕППЕРА. Экс-чиновник заявляет, что страну ждет правительственный кризис.

Об этом в прямом эфире в главном выпуске новостей сообщило Польское общественное телевидение, передает РИА «Новости».

Информацию об отставке вице-премьера А.ЛЕППЕРА подтвердил журналистам пресс-секретарь правительства Ян ДЗЕДЗИЧАК. По его словам, Президент Польши снял А.ЛЕППЕРА со всех правительственных постов по просьбе премьер-министра страны Ярослава КАЧИНСКОГО.

Польское общественное телевидение TVP1 сообщает, что отставка А.ЛЕППЕРА связана с расследованием Центрального антикоррупционного бюро Польши. По данным телеканала, арестованы два ближайших сотрудника А.ЛЕППЕРА.

А.ЛЕППЕР - лидер партии "Самооборона", входящей в правящую правительственную коалицию.

"Самооборона" имеет в сейме Польши (нижней палате парламента) четвертую по численности фракцию.

После отставки А.ЛЕППЕР заявил, что партия "Самооборона" покидает коалиционное правительство, в котором партия вторая по количеству постов.

"Отставка - это конец (правящей правительственной) коалиции", - сказал А.ЛЕППЕР в прямом эфире ведущего информационного телеканала TVN24.

По его словам, министры от партии "Самооборона" покинут правительство Ярослава КАЧИНСКОГО.

Местные аналитики отмечают, что неожиданная отставка А.ЛЕППЕРА может привести к выражению через парламент недоверия правительству Ярослава КАЧИНСКОГО, и далее - к возможным досрочным парламентским выборам.