В Торонто умерла дочь Степана Бандеры

В Торонто на 64-ом году жизни ушла из жизни Леся Бандера - дочь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Как передает «Украинская правда», внук проводника ОУН Степан БАНДЕРА сообщил, что вчера в Торонто не стало его тети - Леси Бандеры.

Л.Бандера родилась в 1947 году в Германии, где проживал с семьей лидер провода Организации Украинских Националистов (революционной).

Всего у Степана Бандеры было трое детей - Наталка, Андрей и Леся.

Отец Степана Бандеры - священник Андрей Бандера - был расстрелян сотрудниками НКВД в Киеве летом 1941 года.