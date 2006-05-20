В столице Румынии введен карантин

Власти Румынии объявили зоной карантина район Бухареста в связи с выявлением там вируса "птичьего гриппа" типа H5, сообщает РБК.

"Наличие вируса подтверждено во втором по счету районе Бухареста", - сообщил мэр города Адриян ВИДЯНУ. По его словам, в этом квартале расположено более 400 частных домов, где люди держат в общей сложности порядка 4 тыс. 400 кур.

Градоначальник также заявил, что сейчас исследуются образцы биоматериала, взятого у мертвых домашних птиц еще в одном районе города. В двух кварталах, где подтверждено наличие вируса, проводится уничтожение птицы, и ведутся работы по дезинфекции.

И хотя пока не установлено, является ли выявленный в этом районе вирус опасным для человека, власти предусмотрительно раздают жителям антивирусный препарат Tamiflu.

Министерство сельского хозяйства Румынии тем временем призывает граждан к спокойствию и советует не отказываться от куриного мяса - важного элемента традиционной румынской кухни.

Напомним, что Румыния в скором времени намерена взять у Всемирного банка заем в размере 35 млн долл. на борьбу с "птичьим гриппом". Эти средства планируется направить на формирование запасов вакцины и лекарственных препаратов, обеспечение работы ветеринарной службы, а также проведение кампании по оповещению граждан о необходимых мерах профилактики.

Часть этих средств правительство потратит на выплаты компенсаций фермерам, чья птица будет уничтожаться в ходе противоэпидемиологических мероприятий.

Всего в Румынии с октября 2005 г. было зарегистрировано несколько десятков очагов "птичьего гриппа". В рамках мероприятия по недопущению дальнейшего распространения болезни было забито свыше 150 тыс. домашних птиц. Мэр Бухареста запретил ввоз в город живой птицы после того, как специалисты выявили вирус типа H5 в одной из деревень в 8 км от столицы.

Между тем случаев заражения "птичьим гриппом" людей в Румынии на сегодняшний день не зарегистрировано.