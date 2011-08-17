Тимошенко пригласили в Польшу на Экономический форум

Лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО пригласили принять участие в ежегодном Экономическом форуме, который пройдет в Польше 7-9 сентября 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина», соответствующее приглашение прислал председатель Программного совета Экономического форума Зигмунт БЕРДИХОВСКИЙ.

«Форум в течение многих лет является платформой для обмена идеями, опытом, а также местом встречи политической, культурной, научной и бизнес элиты», - говорится в письме.

Ю.ТИМОШЕНКО приглашают принять участие в пленарной сессии форума вместе с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

Тема нынешнего XXI Экономического форума, который организовывает Институт Восточноевропейских исследований, «Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?».

Организаторы ожидают около 2 тыс. участников из Европы, Азии, США и стран Ближнего Востока.