Медведев и Путин вместе гуляли по Волге

Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин прогулялись по берегу Волги и порыбачили на спиннинг в Астраханской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Они также ознакомились с подводным миром Волги и сделали под водой несколько фотоснимков.

Кроме того, президент и премьер прошли на катере по Волге. Пресс-служба отмечает, что оба имеют права на управление этим видом речного транспорта.