Медведев и Путин вместе гуляли по Волге
23:15, 16 августа 2011Мир
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И по берегу, и по воде, и под водой
Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин прогулялись по берегу Волги и порыбачили на спиннинг в Астраханской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Они также ознакомились с подводным миром Волги и сделали под водой несколько фотоснимков.
Кроме того, президент и премьер прошли на катере по Волге. Пресс-служба отмечает, что оба имеют права на управление этим видом речного транспорта.
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