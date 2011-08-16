Газпром: "Северный поток" готов

Завершена подготовка к заполнению газом газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам проектирования и строительства на северо-западе России газопроводов «Ухта — Торжок», «Починки — Грязовец», «Грязовец — Выборг», «СРТО — Торжок», линейных компрессорных станций и расширения Грязовецкого газотранспортного узла.

«В настоящее время завершены испытания «под нагрузкой» установки для подготовки газа к заполнению «Северного потока». Заполнение запланировано на сентябрь текущего года и является необходимым технологическим этапом перед началом работы установки подготовки газа к транспортировке и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые будут обеспечивать доставку газа потребителям», - говорится в сообщении.

Также завершен монтаж установки подготовки газа к транспортировке и ГПА общей мощностью 210 МВт.

Участники совещания отметили высокую интенсивность работ по расширению газотранспортных мощностей на северо-западе России.