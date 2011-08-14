На Камчатке медведь разорвал двух туристов

На Камчатке сегодня два человека погибли в результате нападения бурого медведя.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в районе реки Паратунка на ручье Серебряный в Елизовском районе. Погибшие мужчина и женщина отдыхали там вместе с группой знакомых.

На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства происшедшего. В район происшествия направлены также охотоведы, которые должны выследить и застрелить хищника, представляющего опасность для людей.

Бурый медведь, обитающий на Камчатке, не только самый крупный хищник на полуострове, но и один из крупнейших представителей вида в мире. Вес взрослого самца может достигать 700 кг при длине тела до трех метров. Популяция бурых медведей здесь насчитывает около 17,9 тыс. особей. Почти ежегодно на полуострове происходят случаи нападения этих хищников на человека.